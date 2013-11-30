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    Олег Михайлов - статистика

    #67 | Защитник
    Имя Олег
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Михайлов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 апреля 1995 (27 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краснодар (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.03.2014 Был в запасе Краснодар (мол) (Краснодар) 2:3 Урал (мол) (Екатеринбург)
    30.11.2013 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
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