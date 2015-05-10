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    Денис Голайдо - статистика

    #84 | Полузащитник
    Имя Денис
    Отчество Александрович
    Фамилия Голайдо
    Команда Металлург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 июня 1984 (38 лет)
    Рост 168
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.05.2015 55' -90' Волынь (Луцк) 1:1 Металлург (Донецк)
    23.05.2015 Был в запасе Металлург (Донецк) 0:0 Говерла (Ужгород)
    16.05.2015 Был в запасе Шахтер (Донецк) 2:0 Металлург (Донецк)
    10.05.2015 Был в запасе Металлург (Донецк) 0:6 Динамо (Киев)
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