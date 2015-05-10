Денис Голайдо - статистика
#84 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Голайдо
|Команда
|Металлург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|168
|Вес
|64
|Имя
|Денис
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Голайдо
|Команда
|Металлург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|168
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.05.2015
|55' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:1
|Металлург (Донецк)
|23.05.2015
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|0:0
|Говерла (Ужгород)
|16.05.2015
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Металлург (Донецк)
|10.05.2015
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|0:6
|Динамо (Киев)