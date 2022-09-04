Камиль Муллин - статистика
#72 | Нападающий
|Имя
|Камиль
|Отчество
|Шамилевич
|Фамилия
|Муллин
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 1994 (29 лет)
|Рост
|178
|Вес
|66
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Камиль
|Отчество
|Шамилевич
|Фамилия
|Муллин
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 1994 (29 лет)
|Рост
|178
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|10
|0
|0
|0
|0
|Волгарь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|63' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Волгарь (Астрахань)
|27.11.2022
|78' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|20.11.2022
|1' -87'
|Уфа (Уфа)
|1:2
|Рубин (Казань)
|13.11.2022
|26' -90'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|06.11.2022
|64' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:1
|Рубин (Казань)
|30.10.2022
|85' -90'
|Рубин (Казань)
|3:3
|Балтика (Калининград)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Рубин (Казань)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|3:2
|Волгарь (Астрахань)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:2
|Рубин (Казань)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|2:2
|Алания (Владикавказ)
|28.08.2022
|75' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|15.08.2022
|83' -90'
|Рубин (Казань)
|3:0
|Кубань (Краснодар)
|08.08.2022
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:2
|Рубин (Казань)
|01.08.2022
|1' -61'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Уфа (Уфа)
|24.07.2022
|1' -46'
|Енисей (Красноярск)
|3:2
|Рубин (Казань)
|17.07.2022
|1' -62'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Родина (Москва)