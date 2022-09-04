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    Камиль Муллин - статистика

    #72 | Нападающий
    Имя Камиль
    Отчество Шамилевич
    Фамилия Муллин
    Команда Рубин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 января 1994 (29 лет)
    Рост 178
    Вес 66
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин 10 0 0 0 0
    Волгарь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 63' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    27.11.2022 78' -90' Рубин (Казань) 2:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    20.11.2022 1' -87' Уфа (Уфа) 1:2 Рубин (Казань)
    13.11.2022 26' -90' Рубин (Казань) 0:0 Енисей (Красноярск)
    06.11.2022 64' -90' Динамо Мх (Махачкала) 0:1 Рубин (Казань)
    30.10.2022 85' -90' Рубин (Казань) 3:3 Балтика (Калининград)
    23.10.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:0 Рубин (Казань)
    18.09.2022 Был в запасе Рубин (Казань) 3:2 Волгарь (Астрахань)
    11.09.2022 Был в запасе Велес (Москва) 1:2 Рубин (Казань)
    04.09.2022 Был в запасе Рубин (Казань) 2:2 Алания (Владикавказ)
    28.08.2022 75' -90' Рубин (Казань) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    15.08.2022 83' -90' Рубин (Казань) 3:0 Кубань (Краснодар)
    08.08.2022 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 2:2 Рубин (Казань)
    01.08.2022 1' -61' Рубин (Казань) 0:0 Уфа (Уфа)
    24.07.2022 1' -46' Енисей (Красноярск) 3:2 Рубин (Казань)
    17.07.2022 1' -62' Рубин (Казань) 2:0 Родина (Москва)
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