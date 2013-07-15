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    Александр Никонов - статистика

    #79 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Никонов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 октября 1995 (27 лет)
    Рост 180
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь (мол) 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.07.2013 1' -90' Томь (мол) (Томск) 0:2 Академия Кубань (Краснодар)
    29'
    15.07.2013 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:0 Томь (мол) (Томск)
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