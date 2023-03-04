Йован Стоянович - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Йован
|Фамилия
|Стоянович
|Команда
|Жетысу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Йован
|Фамилия
|Стоянович
|Команда
|Жетысу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|70' - 90'
|Жетысу
|0:2
|Астана
|Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
|04.03.2023
|75' - 90'
|Жетысу
|0:1
|Актобе
|Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жетысу
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2023
|70' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:2
|Астана (Астана)
|04.03.2023
|75' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:1
|Актобе (Актобе)