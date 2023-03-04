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    Йован Стоянович - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Йован
    Фамилия Стоянович
    Команда Жетысу
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 70' - 90' Жетысу 0:2 Астана Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
    04.03.2023 75' - 90' Жетысу 0:1 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жетысу 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.03.2023 70' -90' Жетысу (Талдыкорган) 0:2 Астана (Астана)
    04.03.2023 75' -90' Жетысу (Талдыкорган) 0:1 Актобе (Актобе)
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