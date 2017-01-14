Франсиско Жуниор - статистика
#53 | Полузащитник
|Имя
|Франсиско
|Фамилия
|Жуниор
|Команда
|Стремсгодсет
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 1992 (31 год)
|Рост
|162
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Франсиско
|Фамилия
|Жуниор
|Команда
|Стремсгодсет
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 1992 (31 год)
|Рост
|162
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гвинея-Бисау
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.01.2017
|1' -75'
|Гвинея-Бисау
|0:2
|Буркина-Фасо
|18.01.2017
|1' -90'
|Камерун
|2:1
|Гвинея-Бисау
|14.01.2017
|1' -74'
|Габон
|1:1
|Гвинея-Бисау