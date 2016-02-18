Олкан Адин - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Олкан
|Фамилия
|Адин
|Команда
|Антальяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баликесир
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 850
тыс
|Имя
|Олкан
|Фамилия
|Адин
|Команда
|Антальяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баликесир
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Галатасарай
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2016
|76' -90'
|Лацио (Рим)
|3:1
|Галатасарай (Стамбул)
|18.02.2016
|71' -90'
|Галатасарай (Стамбул)
|1:1
|Лацио (Рим)