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    Олкан Адин - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Олкан
    Фамилия Адин
    Команда Антальяспор
    Состав Основной
    Родной город Баликесир
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 сентября 1985 (37 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 850
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Галатасарай 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2016 76' -90' Лацио (Рим) 3:1 Галатасарай (Стамбул)
    18.02.2016 71' -90' Галатасарай (Стамбул) 1:1 Лацио (Рим)
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