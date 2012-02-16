Томаш Бергер - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Томаш
|Фамилия
|Бергер
|Команда
|Дукла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прага
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Томаш
|Фамилия
|Бергер
|Команда
|Дукла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прага
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виктория
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2012
|97' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:1
|Виктория (Пльзень)
|114'
|16.02.2012
|79' -90'
|Виктория (Пльзень)
|1:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)