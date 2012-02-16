Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Томаш Бергер - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Томаш
    Фамилия Бергер
    Команда Дукла
    Состав Основной
    Родной город Прага
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 августа 1985 (37 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виктория 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2012 97' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:1 Виктория (Пльзень)
    114'
    16.02.2012 79' -90' Виктория (Пльзень) 1:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    • Читайте нас: 
    11