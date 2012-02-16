Пату Кабангу - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Пату
|Фамилия
|Кабангу
|Команда
|Мазембе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 декабря 1985 (37 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Пату
|Фамилия
|Кабангу
|Команда
|Мазембе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 декабря 1985 (37 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2012
|61' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|16.02.2012
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)