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    Пату Кабангу - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Пату
    Фамилия Кабангу
    Команда Мазембе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 декабря 1985 (37 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андерлехт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2012 61' -90' Андерлехт (Брюссель) 0:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    16.02.2012 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:0 Андерлехт (Брюссель)
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