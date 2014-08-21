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    Йонас Аскистапасе - статистика

    #89 | Защитник
    Имя Йонас
    Фамилия Аскистапасе
    Состав Без клуба
    Родной город Гамм
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июня 1989 (33 года)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Омония 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.08.2014 1' -90' Омония (Никосия) 1:2 Динамо (Москва)
    21.08.2014 1' -90' Динамо (Москва) 2:2 Омония (Никосия)
    67'
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