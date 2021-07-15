Балаж Тот - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Балаж
|Фамилия
|Тот
|Команда
|Фехервар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 сентября 1981 (41 год)
|Рост
|175
|Имя
|Балаж
|Фамилия
|Тот
|Команда
|Фехервар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 сентября 1981 (41 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Академия Пушкаша
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|1' -89'
|Академия Пушкаша (Фельчут)
|0:2
|РФШ (Рига)
|22.07.2021
|1' -89'
|РФШ (Рига)
|3:0
|Академия Пушкаша (Фельчут)
|15.07.2021
|1' -89'
|Академия Пушкаша (Фельчут)
|2:0
|Интер (Турку)