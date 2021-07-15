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    Балаж Тот - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Балаж
    Фамилия Тот
    Команда Фехервар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 сентября 1981 (41 год)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Академия Пушкаша 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 1' -89' Академия Пушкаша (Фельчут) 0:2 РФШ (Рига)
    22.07.2021 1' -89' РФШ (Рига) 3:0 Академия Пушкаша (Фельчут)
    15.07.2021 1' -89' Академия Пушкаша (Фельчут) 2:0 Интер (Турку)
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