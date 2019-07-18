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    Иштван Ковач - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Иштван
    Фамилия Ковач
    Команда Фехервар
    Состав Основной
    Родной город Зомбатели
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 марта 1992 (30 лет)
    Рост 171
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фехервар 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2019 Был в запасе Вадуц (Вадуц) 2:0 Фехервар (Секешфехервар)
    25.07.2019 Был в запасе Фехервар (Секешфехервар) 1:0 Вадуц (Вадуц)
    18.07.2019 1' -90' Фехервар (Секешфехервар) 0:0 Зета (Голубовци)
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