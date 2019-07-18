Иштван Ковач - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Иштван
|Фамилия
|Ковач
|Команда
|Фехервар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зомбатели
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|171
|Имя
|Иштван
|Фамилия
|Ковач
|Команда
|Фехервар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зомбатели
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фехервар
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2019
|Был в запасе
|Вадуц (Вадуц)
|2:0
|Фехервар (Секешфехервар)
|25.07.2019
|Был в запасе
|Фехервар (Секешфехервар)
|1:0
|Вадуц (Вадуц)
|18.07.2019
|1' -90'
|Фехервар (Секешфехервар)
|0:0
|Зета (Голубовци)