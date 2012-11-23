Уэсли Жобельо - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Уэсли
|Фамилия
|Жобельо
|Команда
|Булонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 января 1994 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|68
|Имя
|Уэсли
|Фамилия
|Жобельо
|Команда
|Булонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 января 1994 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марсель
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|1' -78'
|АЕЛ (Лимасcол)
|3:0
|Марсель (Марсель)
|23.11.2012
|86' -90'
|Марсель (Марсель)
|0:1
|Фенербахче (Стамбул)