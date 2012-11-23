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    Уэсли Жобельо - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Уэсли
    Фамилия Жобельо
    Команда Булонь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 января 1994 (29 лет)
    Рост 179
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марсель 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2012 1' -78' АЕЛ (Лимасcол) 3:0 Марсель (Марсель)
    23.11.2012 86' -90' Марсель (Марсель) 0:1 Фенербахче (Стамбул)
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