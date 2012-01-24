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    Усман Барри - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Усман
    Фамилия Барри
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 сентября 1991 (31 год)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гвинея 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.02.2012 Был в запасе Гана 1:1 Гвинея
    28.01.2012 Был в запасе Ботсвана 1:6 Гвинея
    24.01.2012 62' -90' Мали 1:0 Гвинея
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