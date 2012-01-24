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    Наби Сума - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Наби
    Фамилия Сума
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 августа 1985 (37 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гвинея 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.02.2012 85' -90' Гана 1:1 Гвинея
    28.01.2012 80' -90' Ботсвана 1:6 Гвинея
    86'
    24.01.2012 Был в запасе Мали 1:0 Гвинея
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