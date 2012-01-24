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    Моэмеди Моатлапинг - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Моэмеди
    Фамилия Моатлапинг
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 июля 1985 (37 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботсвана 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.02.2012 1' -90' Ботсвана 1:2 Мали
    28.01.2012 Был в запасе Ботсвана 1:6 Гвинея
    24.01.2012 1' -90' Гана 1:0 Ботсвана
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