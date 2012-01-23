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    Бубакар Талату - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Бубакар
    Фамилия Талату
    Состав Основной
    Родной город Ниамей
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 марта 1989 (33 года)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нигер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.01.2012 Был в запасе Нигер 0:1 Марокко
    27.01.2012 Был в запасе Нигер 1:2 Тунис
    23.01.2012 1' -63' Габон 2:0 Нигер
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