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    Али Салама - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Али
    Фамилия Салама
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 сентября 1987 (35 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливия 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2012 1' -90' Ливия 2:1 Сенегал
    25.01.2012 1' -90' Ливия 2:2 Замбия
    21.01.2012 1' -90' Экваториальная Гвинея 1:0 Ливия
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