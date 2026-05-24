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Испания. Сегунда
Команды
Леонеса
Эдгар Бадия
Статистика
€ 500 тыс
Эдгар Бадия - статистика
Леонеса
12 февраля 1992 (34), Барселона
#13 | Вратарь
181 см
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Испания. Примера 2021/2022
Испания. Примера 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леонеса
41
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 41 тур
Леонеса
0 : 2
24.05.2026
Бургос
1' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Леонеса
2 : 1
16.05.2026
Эйбар
1' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Альбасете
2 : 1
09.05.2026
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Леонеса
2 : 2
02.05.2026
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Мирандес
2 : 1
26.04.2026
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Леонеса
1 : 2
18.04.2026
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Гранада
1 : 0
12.04.2026
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Леонеса
1 : 0
04.04.2026
Вальядолид
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Уэска
1 : 1
01.04.2026
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Леонеса
0 : 4
29.03.2026
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Кастельон
1 : 1
23.03.2026
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Леонеса
1 : 2
14.03.2026
Расинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Альмерия
3 : 0
09.03.2026
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Леонеса
0 : 3
01.03.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Леганес
1 : 1
21.02.2026
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Леонеса
0 : 0
14.02.2026
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Малага
2 : 1
08.02.2026
Леонеса
1' - 90'
58'
Испания. Сегунда, 24 тур
Леонеса
0 : 1
31.01.2026
Депортиво
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Сеута
3 : 1
26.01.2026
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Леонеса
2 : 4
17.01.2026
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
ФК Андорра
1 : 1
10.01.2026
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Леонеса
1 : 1
03.01.2026
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Лас-Пальмас
4 : 0
20.12.2025
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Леонеса
0 : 2
12.12.2025
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Эйбар
1 : 2
07.12.2025
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Леонеса
0 : 1
29.11.2025
Гранада
1' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Кадис
1 : 2
23.11.2025
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Леонеса
1 : 0
17.11.2025
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Депортиво
3 : 0
08.11.2025
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Леонеса
3 : 2
01.11.2025
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Леонеса
0 : 1
25.10.2025
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Сарагоса
0 : 5
18.10.2025
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Кордоба
1 : 0
13.10.2025
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Леонеса
0 : 0
06.10.2025
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Вальядолид
0 : 1
28.09.2025
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Леонеса
1 : 3
20.09.2025
Кастельон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
2 : 4
14.09.2025
Леонеса
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Леонеса
0 : 0
07.09.2025
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Спортинг
1 : 0
29.08.2025
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Леонеса
0 : 1
24.08.2025
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Бургос
5 : 1
15.08.2025
Леонеса
1' - 90'
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