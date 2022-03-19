Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серхио Поштиго - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Серхио
    Фамилия Поштиго
    Команда Леванте
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 ноября 1988 (34 года)
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Леванте 13 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2022 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:4 Леванте (Валенсия)
    75'
    15.05.2022 Был в запасе Леванте (Валенсия) 3:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    12.05.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 6:0 Леванте (Валенсия)
    06.05.2022 76' -90' Леванте (Валенсия) 2:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    89'
    30.04.2022 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:1 Леванте (Валенсия)
    21.04.2022 1' -40' Леванте (Валенсия) 2:3 Севилья (Севилья)
    17.04.2022 1' -63' Гранада (Гранада) 1:4 Леванте (Валенсия)
    10.04.2022 1' -90' Леванте (Валенсия) 2:3 Барселона (Барселона)
    02.04.2022 1' -76' Леванте (Валенсия) 2:0 Вильярреал (Вильярреал)
    19.03.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 3:1 Леванте (Валенсия)
    12.03.2022 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    04.02.2022 1' -90' Хетафе (Хетафе) 3:0 Леванте (Валенсия)
    22.01.2022 1' -90' Леванте (Валенсия) 0:2 Кадис (Кадис)
    08.01.2022 70' -90' Леванте (Валенсия) 2:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    03.01.2022 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 5:0 Леванте (Валенсия)
    02.10.2021 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Леванте (Валенсия)
    26.09.2021 1' -90' Барселона (Барселона) 3:0 Леванте (Валенсия)
    25'
    21.09.2021 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:2 Сельта (Виго)
    18.09.2021 1' -81' Эльче (Эльче) 1:1 Леванте (Валенсия)
    11.09.2021 74' -90' Леванте (Валенсия) 1:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    • Читайте нас: 
    11