Серхио Поштиго - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Поштиго
|Команда
|Леванте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 ноября 1988 (34 года)
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Поштиго
|Команда
|Леванте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 ноября 1988 (34 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леванте
|13
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2022
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:4
|Леванте (Валенсия)
|75'
|15.05.2022
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|3:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|12.05.2022
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|6:0
|Леванте (Валенсия)
|06.05.2022
|76' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|89'
|30.04.2022
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|21.04.2022
|1' -40'
|Леванте (Валенсия)
|2:3
|Севилья (Севилья)
|17.04.2022
|1' -63'
|Гранада (Гранада)
|1:4
|Леванте (Валенсия)
|10.04.2022
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:3
|Барселона (Барселона)
|02.04.2022
|1' -76'
|Леванте (Валенсия)
|2:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|3:1
|Леванте (Валенсия)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|04.02.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|3:0
|Леванте (Валенсия)
|22.01.2022
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Кадис (Кадис)
|08.01.2022
|70' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|03.01.2022
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|5:0
|Леванте (Валенсия)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Леванте (Валенсия)
|26.09.2021
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|3:0
|Леванте (Валенсия)
|25'
|21.09.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Сельта (Виго)
|18.09.2021
|1' -81'
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|11.09.2021
|74' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)