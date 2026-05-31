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Испания. Сегунда
Команды
Мирандес
Серхио Поштиго
Статистика
€ 100 тыс
Серхио Поштиго - статистика
Мирандес
4 ноября 1988 (37)
#21 | Защитник
Испания
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Испания. Примера 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мирандес
8
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Мирандес
0 : 2
13.03.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 15 тур
Малага
3 : 2
23.11.2025
Мирандес
1' - 63'
45'
Испания. Сегунда, 14 тур
Мирандес
0 : 2
16.11.2025
Бургос
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Мирандес
2 : 1
07.11.2025
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Леонеса
3 : 2
01.11.2025
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 11 тур
Мирандес
1 : 3
25.10.2025
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
2 : 0
18.10.2025
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 9 тур
Мирандес
0 : 0
11.10.2025
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
0 : 1
26.09.2025
Сарагоса
1' - 71'
Испания. Сегунда, 6 тур
ФК Андорра
1 : 1
20.09.2025
Мирандес
53' - 90'
85'
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
1 : 5
13.09.2025
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Альбасете
1 : 4
05.09.2025
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Гранада
1 : 2
31.08.2025
Мирандес
1' - 90'
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