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    Андреа Донинелли - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Андреа
    Фамилия Донинелли
    Команда Юве Стабиа
    Состав Основной
    Родной город Козенца
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 апреля 1991 (31 год)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дженоа 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2011 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:0 Дженоа (Генуя)
    17.04.2011 1' -90' Дженоа (Генуя) 3:0 Брешиа (Брешиа)
    10.04.2011 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:2 Дженоа (Генуя)
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