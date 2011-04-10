Андреа Донинелли - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Донинелли
|Команда
|Юве Стабиа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Козенца
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Донинелли
|Команда
|Юве Стабиа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Козенца
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дженоа
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2011
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|17.04.2011
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|3:0
|Брешиа (Брешиа)
|10.04.2011
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:2
|Дженоа (Генуя)