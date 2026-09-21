Статистика по турнирам

Аргентина. Примера 2026 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Испания. Кубок 2020/2021 Испания. Примера 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Суперкубок УЕФА 2020 Испания. Примера 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Суперкубок Испании 2018 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Испания. Примера 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Суперкубок Испании 2016 Суперкубок УЕФА 2016 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Италия. Серия А 2014/2015 Испания. Примера 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012