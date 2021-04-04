Франко Васкес - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Франко
|Фамилия
|Васкес
|Команда
|Парма
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кордоба
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Франко
|Фамилия
|Васкес
|Команда
|Парма
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кордоба
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|14
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|1' -56'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|16.05.2021
|78' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:0
|Севилья (Севилья)
|12.05.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|09.05.2021
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:2
|Севилья (Севилья)
|03.05.2021
|81' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|25.04.2021
|86' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Гранада (Гранада)
|21.04.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|18.04.2021
|90' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:2
|Севилья (Севилья)
|12.04.2021
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|3:4
|Севилья (Севилья)
|04.04.2021
|87' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Атлетико (Мадрид)
|20.03.2021
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|17.03.2021
|87' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Эльче (Эльче)
|89'
|14.03.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|06.03.2021
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|27.02.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:2
|Барселона (Барселона)
|22.02.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Севилья (Севилья)
|13.02.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|06.02.2021
|74' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Хетафе (Хетафе)
|30.01.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:2
|Севилья (Севилья)
|23.01.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Кадис (Кадис)
|19.01.2021
|90' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:2
|Севилья (Севилья)
|12.01.2021
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Севилья (Севилья)
|09.01.2021
|89' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|02.01.2021
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|29.12.2020
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|19.12.2020
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|12.12.2020
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|28.11.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|4:2
|Сельта (Виго)
|07.11.2020
|89' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|31.10.2020
|63' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|24.10.2020
|80' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:1
|Эйбар (Эйбар)
|17.10.2020
|85' -90'
|Гранада (Гранада)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|90'
|04.10.2020
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|01.10.2020
|86' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Леванте (Валенсия)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:3
|Севилья (Севилья)