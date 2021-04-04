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    Франко Васкес - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Франко
    Фамилия Васкес
    Команда Парма
    Состав Основной
    Родной город Кордоба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 февраля 1989 (34 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Севилья 14 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 1' -56' Севилья (Севилья) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    16.05.2021 78' -90' Вильярреал (Вильярреал) 4:0 Севилья (Севилья)
    12.05.2021 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    09.05.2021 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:2 Севилья (Севилья)
    03.05.2021 81' -90' Севилья (Севилья) 0:1 Атлетик (Бильбао)
    25.04.2021 86' -90' Севилья (Севилья) 2:1 Гранада (Гранада)
    21.04.2021 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:1 Севилья (Севилья)
    18.04.2021 90' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:2 Севилья (Севилья)
    12.04.2021 Был в запасе Сельта (Виго) 3:4 Севилья (Севилья)
    04.04.2021 87' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Атлетико (Мадрид)
    20.03.2021 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Севилья (Севилья)
    17.03.2021 87' -90' Севилья (Севилья) 2:0 Эльче (Эльче)
    89'
    14.03.2021 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Бетис (Севилья)
    06.03.2021 Был в запасе Эльче (Эльче) 2:1 Севилья (Севилья)
    27.02.2021 Был в запасе Севилья (Севилья) 0:2 Барселона (Барселона)
    22.02.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:2 Севилья (Севилья)
    13.02.2021 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Уэска (Уэска)
    06.02.2021 74' -90' Севилья (Севилья) 3:0 Хетафе (Хетафе)
    30.01.2021 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:2 Севилья (Севилья)
    23.01.2021 Был в запасе Севилья (Севилья) 3:0 Кадис (Кадис)
    19.01.2021 90' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:2 Севилья (Севилья)
    12.01.2021 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:0 Севилья (Севилья)
    09.01.2021 89' -90' Севилья (Севилья) 3:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    02.01.2021 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:1 Севилья (Севилья)
    29.12.2020 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:0 Вильярреал (Вильярреал)
    19.12.2020 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    12.12.2020 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:1 Севилья (Севилья)
    05.12.2020 Был в запасе Севилья (Севилья) 0:1 Реал (Мадрид)
    28.11.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:1 Севилья (Севилья)
    21.11.2020 Был в запасе Севилья (Севилья) 4:2 Сельта (Виго)
    07.11.2020 89' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Осасуна (Памплона)
    31.10.2020 63' -90' Атлетик (Бильбао) 2:1 Севилья (Севилья)
    24.10.2020 80' -90' Севилья (Севилья) 0:1 Эйбар (Эйбар)
    17.10.2020 85' -90' Гранада (Гранада) 1:0 Севилья (Севилья)
    90'
    04.10.2020 Был в запасе Барселона (Барселона) 1:1 Севилья (Севилья)
    01.10.2020 86' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Леванте (Валенсия)
    27.09.2020 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:3 Севилья (Севилья)
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