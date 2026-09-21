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Бельграно
Франко Васкес
Статистика
€ 600 тыс
Франко Васкес - статистика
Бельграно
22 февраля 1989 (37), Кордоба
#20 | Нападающий
187 см
Италия | Аргентина
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Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Бельграно
2 : 1
21.09.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
1' - 66'
Аргентина. Примера, 9 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
13.09.2026
Бельграно
1' - 90'
Аргентина. Примера, 8 тур
Бельграно
1 : 1
05.09.2026
Уракан
1' - 73'
Аргентина. Примера, 7 тур
Атлетико Тукуман
0 : 0
30.08.2026
Бельграно
1' - 90'
57'
Аргентина. Примера, 6 тур
Бельграно
1 : 2
23.08.2026
Дефенса и Хустисия
1' - 80'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Кремонезе
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1 раунд
Кремонезе
0 : 0
16.08.2025
Палермо
59' - 90'
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