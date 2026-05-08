Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012