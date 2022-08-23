Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джеймс Тарковски - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Джеймс
    Фамилия Тарковски
    Команда Эвертон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 ноября 1992 (30 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 22,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Ноттингем Форест 2:2 Эвертон Англия. Премьер-лига, 26 тур
    57'
    01.03.2023 1' - 90' Арсенал 4:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    52'
    25.02.2023 1' - 90' Эвертон 0:2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 1' - 90' Эвертон 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 24 тур
    13.02.2023 1' - 90' Ливерпуль 2:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эвертон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 64' -90' Флитвуд (Флитвуд) 0:1 Эвертон (Ливерпуль)
    • Читайте нас: 
    11