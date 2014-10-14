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Дебатик Цурри
Статистика
Дебатик Цурри - статистика
Завершил карьеру
28 декабря 1983 (42), Приштина
#6 | Защитник
189 см | 82 кг
Албания | Косово
Статистика
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Суперкубок Украины 2009
Чемпионат Украины 2009/2010
Кубок Украины 2008/2009
Чемпионат Украины 2008/2009
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Албания
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 3 тур
Сербия
0 : 3
14.10.2014
Албания
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 2 тур
Албания
1 : 1
11.10.2014
Дания
87' - 90'
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 1 тур
Португалия
0 : 1
07.09.2014
Албания
Был в запасе
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