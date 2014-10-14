Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Суперкубок Украины 2009 Чемпионат Украины 2009/2010 Кубок Украины 2008/2009 Чемпионат Украины 2008/2009 Чемпионат Украины 2007/2008