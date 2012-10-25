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    Бетиньо - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Альберто
    Фамилия Алвеш Коэльо
    Команда Белененсеш
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 июля 1993 (29 лет)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.11.2012 68' -90' Базель (Базель) 3:0 Спортинг (Лиссабон)
    09.11.2012 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 1:1 Генк (Генк)
    25.10.2012 Был в запасе Генк (Генк) 2:1 Спортинг (Лиссабон)
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