Бетиньо - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Альберто
|Фамилия
|Алвеш Коэльо
|Команда
|Белененсеш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Альберто
|Фамилия
|Алвеш Коэльо
|Команда
|Белененсеш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2012
|68' -90'
|Базель (Базель)
|3:0
|Спортинг (Лиссабон)
|09.11.2012
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|1:1
|Генк (Генк)
|25.10.2012
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|2:1
|Спортинг (Лиссабон)