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МЛС 2026
Команды
Реал Солт-Лейк
Рафаэль Кабрал
Статистика
€ 200 тыс
Рафаэль Кабрал - статистика
Реал Солт-Лейк
20 мая 1990 (36), Сорокаба
#1 | Вратарь
186 см | 83 кг
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 3
20.09.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
13.09.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
10.09.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Колорадо
1 : 0
30.08.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
Кубок лиг Северной Америки, 1/4 финала
Леон
3 : 0
26.08.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
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Кубок лиг Северной Америки 2026
США. МЛС 2026
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США. МЛС 2025
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Клубный Чемпионат Мира 2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Солт-Лейк
22
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 3
20.09.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
13.09.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
10.09.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Колорадо
1 : 0
30.08.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 4
20.08.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Сент-Луис
1 : 1
02.08.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Портленд
2 : 1
26.07.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
23.07.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
23.05.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
17.05.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
14.05.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Даллас
3 : 1
10.05.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
02.05.2026
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
27.04.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
23.04.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Реал Солт-Лейк
4 : 2
19.04.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 1
04.04.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Сан-Диего
2 : 2
23.03.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
15.03.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
08.03.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
01.03.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
22.02.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
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