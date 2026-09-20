Статистика по турнирам

Кубок лиг Северной Америки 2026 США. МЛС 2026 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025 США. МЛС 2025 Бразилия. Серия А 2024 Копа Судамерикана 2024 Бразилия. Серия А 2023 Англия. Чемпионшип 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Суперкубок Италии 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Клубный Чемпионат Мира 2011