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    Альберто Маркьори - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Альберто
    Фамилия Маркьори
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 мая 1993 (29 лет)
    Рост 192
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дженоа 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.12.2011 58' -90' Наполи (Неаполь) 6:1 Дженоа (Генуя)
    13.12.2011 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:1 Интер (Милан)
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