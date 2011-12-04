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    Бакари - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Бубакар
    Фамилия Нджие Камби
    Команда Черно Море
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 марта 1988 (34 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эспаньол 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.01.2012 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 3:0 Гранада (Гранада)
    04.12.2011 85' -90' Валенсия (Валенсия) 2:1 Эспаньол (Барселона)
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