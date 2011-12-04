Бакари - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Бубакар
|Фамилия
|Нджие Камби
|Команда
|Черно Море
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 марта 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Имя
|Бубакар
|Фамилия
|Нджие Камби
|Команда
|Черно Море
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 марта 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эспаньол
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.01.2012
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|3:0
|Гранада (Гранада)
|04.12.2011
|85' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)