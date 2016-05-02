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    Озкан Йилдырим - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Озкан
    Фамилия Йилдырим
    Состав Без клуба
    Родной город Зулинген
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 173
    Вес 73
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вердер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 77' -90' Вердер (Бремен) 1:0 Айнтрахт (Франкфурт)
    02.05.2016 Был в запасе Вердер (Бремен) 6:2 Штутгарт (Штутгарт)
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