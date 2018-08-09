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    Александру Ионице - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Александру
    Фамилия Ионице
    Команда Астра
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 172
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЧФР Клуж 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.08.2018 1' -90' ЧФР Клуж (Бухарест) 2:3 Дюделанж (Дюделанж)
    23.08.2018 Был в запасе Дюделанж (Дюделанж) 2:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    16.08.2018 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 5:0 Алашкерт (Мартуни)
    09.08.2018 Был в запасе Алашкерт (Мартуни) 0:2 ЧФР Клуж (Бухарест)
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