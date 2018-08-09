Александру Ионице - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Александру
|Фамилия
|Ионице
|Команда
|Астра
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|172
|Вес
|67
|Имя
|Александру
|Фамилия
|Ионице
|Команда
|Астра
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|172
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЧФР Клуж
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2018
|1' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:3
|Дюделанж (Дюделанж)
|23.08.2018
|Был в запасе
|Дюделанж (Дюделанж)
|2:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|16.08.2018
|Был в запасе
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|5:0
|Алашкерт (Мартуни)
|09.08.2018
|Был в запасе
|Алашкерт (Мартуни)
|0:2
|ЧФР Клуж (Бухарест)