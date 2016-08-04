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Владимир Корытько
Статистика
Владимир Корытько - статистика
Завершил карьеру
6 июля 1979 (47)
#10 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Беларусь
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Чемпионат Украины 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Мн
4
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Динамо Мн
0 : 2
04.08.2016
Войводина
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Войводина
1 : 1
28.07.2016
Динамо Мн
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Сент-Патрикс
0 : 1
21.07.2016
Динамо Мн
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Динамо Мн
1 : 1
14.07.2016
Сент-Патрикс
1' - 90'
25'
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