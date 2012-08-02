Павел Кирильчик - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Кирильчик
|Команда
|Гранит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 1981 (42 года)
|Рост
|187
|Вес
|82
|Имя
|Павел
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Кирильчик
|Команда
|Гранит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 1981 (42 года)
|Рост
|187
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гомель
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2012
|74' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|02.08.2012
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)