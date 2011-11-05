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    Хироши Ибусуки - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Хироши
    Фамилия Ибусуки
    Состав Основной
    Родной город Нагареяма
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 февраля 1991 (32 года)
    Рост 193
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Севилья 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.01.2012 84' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Севилья (Севилья)
    05.11.2011 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 0:0 Севилья (Севилья)
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