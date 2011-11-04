Нинос Гурие - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Нинос
|Фамилия
|Гурие
|Команда
|Экселсиор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 января 1991 (32 года)
|Рост
|175
|Имя
|Нинос
|Фамилия
|Гурие
|Команда
|Экселсиор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 января 1991 (32 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Твенте
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|77' -90'
|Висла (Краков)
|2:1
|Твенте (Энсхеде)
|86'
|01.12.2011
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|1:0
|Фулхэм (Лондон)
|04.11.2011
|90' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|3:2
|Оденсе (Оденсе)