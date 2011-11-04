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    Нинос Гурие - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Нинос
    Фамилия Гурие
    Команда Экселсиор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 января 1991 (32 года)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Твенте 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 77' -90' Висла (Краков) 2:1 Твенте (Энсхеде)
    86'
    01.12.2011 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 1:0 Фулхэм (Лондон)
    04.11.2011 90' -90' Твенте (Энсхеде) 3:2 Оденсе (Оденсе)
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