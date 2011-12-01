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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Твенте - Фулхэм
Твенте - Фулхэм: обзор матча 01 декабря 2011
Твенте
01.12.2011, четверг, 22:00
Лига Европы, группа K, 5 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
89'
М. Янко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Фулхэм
+2
Вторая желтая
Э. Джонсон
ГОЛ! 1:0!
М. Янко
Пас отдал
Р. Росалес
Замена
О. Са
️️️️
Б. Замора
Замена
П. Касами
️️️️
М. Дембеле
Замена
М. Янко
️️️️
Н. Шадли
Желтая карточка
Э. Джонсон
Замена
О. Джон
️️️️
Д. Ландзаат
Замена
К. Фрей
️️️️
Д. Дафф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
6
Вут Брама
ОП
8
Лерой Фер
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
7
Денни Ландзаат
ПП
26
Люк де Йонг
ЦФ
11
Эмир Байрами
РФ
Главный тренер
Ко Адриансе
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
17
Энди Джонсон
ЦФ
Твенте
22
Ник Марсман
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
17
Нинос Гурие
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
15
Марцел Геков
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
4-2-2-2
13
Михайлов
6
Дуглас
16
Росалес
4
Висгерхоф
19
Тиндалли
6
Брама
8
Фер
89
Шадли
7
Ландзаат
26
де Йонг
11
Байрами
4-4-2
32
Шварцер
12
Келли
4
Хангеланд
3
Хьюз
6
Риисе
16
Дафф
20
Этуху
13
Мерфи
8
Дембеле
17
Джонсон
25
Замора
89
Шадли
21
Янко
21
Янко
89
Шадли
7
Ландзаат
15
Джон
15
Джон
7
Ландзаат
8
Дембеле
23
Касами
23
Касами
8
Дембеле
16
Дафф
11
Фрей
11
Фрей
16
Дафф
25
Замора
70
Са
70
Са
25
Замора
Остались в запасе
Твенте
Фулхэм
17
Нинос Гурие
ЦФ
22
Ник Марсман
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
Главный тренер
Ко Адриансе
15
Марцел Геков
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
Остались в запасе
17
Нинос Гурие
ЦФ
22
Ник Марсман
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
Остались в запасе
15
Марцел Геков
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
Главный тренер
Ко Адриансе
Статистика матча Твенте - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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