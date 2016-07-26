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    Натан Кабаселе - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Натан
    Фамилия Кабаселе
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 января 1994 (29 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андерлехт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.08.2016 60' -90' Андерлехт (Брюссель) 0:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    26.07.2016 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 2:2 Андерлехт (Брюссель)
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