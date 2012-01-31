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    Кэмерон Ланкастер - статистика

    #53 | Нападающий
    Имя Кэмерон
    Фамилия Ланкастер
    Состав Без клуба
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 ноября 1992 (30 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тоттенхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.02.2012 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 Тоттенхэм (Лондон)
    31.01.2012 79' -90' Тоттенхэм (Лондон) 3:1 Уиган Атлетик (Уиган)
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