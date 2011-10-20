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    Михал Чекай - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Михал
    Фамилия Чекай
    Команда Висла
    Состав Основной
    Родной город Краков
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 марта 1992 (31 год)
    Рост 196
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Висла 2 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.02.2012 1' -26' Висла (Краков) 1:1 Стандард (Льеж)
    26'
    04.11.2011 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 4:1 Висла (Краков)
    20.10.2011 90' -90' Висла (Краков) 1:0 Фулхэм (Лондон)
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