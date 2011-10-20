Михал Чекай - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Чекай
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краков
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 марта 1992 (31 год)
|Рост
|196
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Чекай
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краков
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 марта 1992 (31 год)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Висла
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.02.2012
|1' -26'
|Висла (Краков)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|26'
|04.11.2011
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|4:1
|Висла (Краков)
|20.10.2011
|90' -90'
|Висла (Краков)
|1:0
|Фулхэм (Лондон)