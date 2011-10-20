Рафал Богуски - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Рафал
|Фамилия
|Богуски
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Остролека
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Рафал
|Фамилия
|Богуски
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Остролека
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Висла
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|1' -61'
|Висла (Краков)
|2:1
|Твенте (Энсхеде)
|04.11.2011
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|4:1
|Висла (Краков)
|20.10.2011
|86' -90'
|Висла (Краков)
|1:0
|Фулхэм (Лондон)