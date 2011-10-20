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    Рафал Богуски - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Рафал
    Фамилия Богуски
    Команда Висла
    Состав Основной
    Родной город Остролека
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 июня 1984 (38 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Висла 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 1' -61' Висла (Краков) 2:1 Твенте (Энсхеде)
    04.11.2011 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 4:1 Висла (Краков)
    20.10.2011 86' -90' Висла (Краков) 1:0 Фулхэм (Лондон)
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