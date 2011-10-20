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    Богдан Мустацэ - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Богдан
    Фамилия Мустацэ
    Состав Без клуба
    Родной город Бухарест
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 июля 1990 (32 года)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2011 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 4:2 Маккаби (Хайфа)
    20.10.2011 67' -90' Маккаби (Хайфа) 5:0 ФКСБ (Бухарест)
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