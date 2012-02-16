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    Дико Копперс - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Дико
    Фамилия Копперс
    Команда Виллем II
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 января 1992 (31 год)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аякс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2012 1' -46' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 1:2 Аякс (Амстердам)
    16.02.2012 1' -66' Аякс (Амстердам) 0:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
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