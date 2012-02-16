Дико Копперс - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Дико
|Фамилия
|Копперс
|Команда
|Виллем II
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1992 (31 год)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Дико
|Фамилия
|Копперс
|Команда
|Виллем II
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1992 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2012
|1' -46'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:2
|Аякс (Амстердам)
|16.02.2012
|1' -66'
|Аякс (Амстердам)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)