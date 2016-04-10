Гуйон Фернандес - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Гуйон
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Сталь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Гуйон
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Сталь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сталь
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.04.2016
|1' -46'
|Сталь (Каменское)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|10.04.2016
|1' -53'
|Сталь (Каменское)
|3:3
|Шахтер (Донецк)
|37'