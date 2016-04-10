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    Гуйон Фернандес - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Гуйон
    Фамилия Фернандес
    Команда Сталь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сталь 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.04.2016 1' -46' Сталь (Каменское) 0:0 Металлист (Харьков)
    10.04.2016 1' -53' Сталь (Каменское) 3:3 Шахтер (Донецк)
    37'
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