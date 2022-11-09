Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
ОАЭ. Про Лига
Команды
Аль-Наср
Лука Миливойевич
Статистика
€ 700 тыс
Лука Миливойевич - статистика
Аль-Наср
7 апреля 1991 (35)
#19 | Полузащитник
182 см
Сербия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
ОАЭ. Первый дивизион 2025/2026
ОАЭ. Про Лига 2024/2025
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Кубок лиги 2022/2023
Англия. Премьер-лига 2022/2023
Товарищеские матчи 2022
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Лига наций 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Чемпионат мира 2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Греция. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Греция. Суперлига 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига чемпионов 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кристал Пэлас
2
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ньюкасл
1 : 0
09.11.2022
Кристал Пэлас
1' - 90'
42'
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Оксфорд
0 : 2
23.08.2022
Кристал Пэлас
1' - 90'
90'
58'
Главные новости
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
Видео
Месси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Канчельскис: «Почему-то Вторую лигу делают отбросами – просто негодяи»
Вчера, 23:45
Видео
Холанд и Mr Beast повторили популярный мем
Вчера, 23:31
Миранчук определился с будущим в «Динамо»
Вчера, 23:23
Батраков раскрыл свою цель в «Галатасарае»
Вчера, 22:55
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+