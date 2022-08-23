Лука Миливойевич - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Миливойевич
|Команда
|Кристал Пэлас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Миливойевич
|Команда
|Кристал Пэлас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Астон Вилла
|1:0
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Кристал Пэлас
|0:0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Брентфорд
|1:1
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Кристал Пэлас
|1:1
|Брайтон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кристал Пэлас
|2
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
(3:2)п
|Кристал Пэлас (Лондон)
|42'
|23.08.2022
|1' -90'
|Оксфорд (Оксфорд)
|0:2
|Кристал Пэлас (Лондон)
|90' 58'