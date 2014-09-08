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    Алессандро Бьянки - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Алессандро
    Фамилия Бьянки
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 июля 1989 (33 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сан-Марино 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.06.2015 89' -90' Эстония 2:0 Сан-Марино
    08.09.2014 Был в запасе Сан-Марино 0:2 Литва
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