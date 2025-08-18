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Сампдория
Джордан Ферри
Статистика
€ 400 тыс
Джордан Ферри - статистика
Сампдория
12 марта 1992 (34), Кавайллон
#4 | Полузащитник
172 см
Франция
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И
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Ж
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Сампдория
1
0
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1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1 раунд
Специя
1 : 1
18.08.2025
Сампдория
1' - 64'
6'
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