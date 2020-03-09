Статистика по турнирам

Германия. Бундеслига 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Германия. Бундеслига 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Германия. Бундеслига 2007/2008