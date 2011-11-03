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    Ори Коэн - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Ори
    Фамилия Коэн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 мая 1992 (30 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маккаби 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2011 89' -90' Динамо (Киев) 3:3 Маккаби (Тель-Авив)
    03.11.2011 1' -46' Маккаби (Тель-Авив) 1:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    13'
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