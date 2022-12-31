Конор Коди - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Конор
|Фамилия
|Коди
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|76
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Конор
|Фамилия
|Коди
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|76
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Ноттингем Форест
|2:2
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|Был в запасе
|Арсенал
|4:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Эвертон
|0:2
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Эвертон
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|13.02.2023
|1' - 90'
|Ливерпуль
|2:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|67'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|22
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|01.03.2023
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|4:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|25.02.2023
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|18.02.2023
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|13.02.2023
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|67'
|04.02.2023
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Арсенал (Лондон)
|21.01.2023
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|14.01.2023
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:2
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|03.01.2023
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:4
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|31.12.2022
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|12.11.2022
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|3:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|05.11.2022
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:2
|Лестер (Лестер)
|29.10.2022
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|0:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|22.10.2022
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|19.10.2022
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|15.10.2022
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|09.10.2022
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|01.10.2022
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|52'
|18.09.2022
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Вест Хэм (Лондон)
|28'
|03.09.2022
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|30.08.2022
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|27.08.2022
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|24'
|20.08.2022
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|13.08.2022
|1' -81'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)