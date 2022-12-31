Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конор Коди - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Конор
    Фамилия Коди
    Команда Эвертон
    Состав Основной
    Родной город Ливерпуль
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 185
    Вес 76
    Стоимость:
    € 18,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Ноттингем Форест 2:2 Эвертон Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 Был в запасе Арсенал 4:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    25.02.2023 1' - 90' Эвертон 0:2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 1' - 90' Эвертон 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 24 тур
    13.02.2023 1' - 90' Ливерпуль 2:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    67'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эвертон 22 1 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:2 Эвертон (Ливерпуль)
    01.03.2023 Был в запасе Арсенал (Лондон) 4:0 Эвертон (Ливерпуль)
    25.02.2023 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 0:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    18.02.2023 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Лидс (Лидс)
    13.02.2023 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 2:0 Эвертон (Ливерпуль)
    67'
    04.02.2023 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Арсенал (Лондон)
    21.01.2023 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 2:0 Эвертон (Ливерпуль)
    14.01.2023 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:2 Саутгемптон (Саутгемптон)
    03.01.2023 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:4 Брайтон (Брайтон & Хов)
    31.12.2022 1' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    12.11.2022 1' -90' Борнмут (Борнмут) 3:0 Эвертон (Ливерпуль)
    05.11.2022 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 0:2 Лестер (Лестер)
    29.10.2022 1' -90' Фулхэм (Лондон) 0:0 Эвертон (Ливерпуль)
    22.10.2022 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 3:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    19.10.2022 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0 Эвертон (Ливерпуль)
    15.10.2022 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:0 Эвертон (Ливерпуль)
    09.10.2022 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    01.10.2022 1' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:2 Эвертон (Ливерпуль)
    52'
    18.09.2022 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Вест Хэм (Лондон)
    28'
    03.09.2022 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 0:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    30.08.2022 1' -90' Лидс (Лидс) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    27.08.2022 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    24'
    20.08.2022 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    13.08.2022 1' -81' Астон Вилла (Бирмингем) 2:1 Эвертон (Ливерпуль)
    06.08.2022 Был в запасе Лидс (Лидс) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    • Читайте нас: 
    11