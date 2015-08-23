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    Луиджи Джорджи - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Луиджи
    Фамилия Джорджи
    Команда Асколи
    Состав Основной
    Родной город Асколи
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 186
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аталанта 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.08.2015 77' -90' Аталанта (Бергамо) 2:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    23.08.2015 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Аталанта (Бергамо)
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