Луиджи Джорджи - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Луиджи
|Фамилия
|Джорджи
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Асколи
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Имя
|Луиджи
|Фамилия
|Джорджи
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Асколи
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аталанта
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2015
|77' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|23.08.2015
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)